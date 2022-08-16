В оккупированном Мариуполе снова усилили режим выезда из города.

Оккупанты снова усилили режим выезда из Мариуполя. На этот раз ограничения ввели против педагогов.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что в связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям вновь запрещен выезд из Мариуполя.

По словам Андрющенко, оккупанты прибегают к побоям, чтобы заставить учителей сотрудничать с ними.

"Становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу через побои. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и прикладами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и в сопровождении коллаборантов", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики начали в Мариуполе очередную волну мобилизации: вербуют мужчин, предлагая работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям якобы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это, в частности, делали в Донецке.

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