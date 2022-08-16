Оккупанты снова усилили режим выезда из Мариуполя. На этот раз ограничения ввели против педагогов.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он рассказал, что в связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям вновь запрещен выезд из Мариуполя.
По словам Андрющенко, оккупанты прибегают к побоям, чтобы заставить учителей сотрудничать с ними.
"Становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу через побои. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и прикладами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и в сопровождении коллаборантов", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, российские захватчики начали в Мариуполе очередную волну мобилизации: вербуют мужчин, предлагая работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям якобы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это, в частности, делали в Донецке.