Оккупанты даже угрожают депортацией в Сибирь.

На Херсонщине российские оккупанты будут штрафовать родителей, которые с 1 сентября не поведут детей в школу учиться по российской программе.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня оккупанты говорят, что те родители, которые не поведут детей в школу первого сентября по российской программе, должны платить штраф. Они даже установили штраф в размере 148 тысяч рублей", - сказал Хлань.

Кроме того, он сообщил, что некоторым родителям, которые не поведут в школу первого сентября своих детей учиться по российской программе, оккупанты будут угрожать депортацией в Сибирь.

Хлань также отметил, что сейчас происходит сильное давление на учителей и на местное самоуправление. Тем не менее, учителя и директора школ на сегодняшний день массово отказываются сотрудничать с оккупантами.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне учителя и родители игнорируют попытки оккупантов запустить "русские школы".

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