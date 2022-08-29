Два человека госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

10 человек получили ранения в результате ночного обстрела оккупантами жилых кварталов в Энергодаре.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, которые получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - написал он.

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По данным мэра, уничтожено и повреждено не менее 20 автомобилей, припаркованных у домов.

"Очевидно, так рашисти "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", - добавил Орлов.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Орлов заявил, что российские оккупанты обстреливают два микрорайона Энергодара. Предварительно было известно о попадании в один из домов.

Напомним, Энергодар находится под оккупацией. Также с начала марта Россия контролирует Запорожскую АЭС. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов.

За данным The Wall Street Journal, они содержат на территории электростанции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

По данным украинской разведки, российские захватчики делают последние приготовления для подключения Запорожской АЭС к своей сети.

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