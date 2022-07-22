Кроме того, у оккупантов не сработала и идея массового "крымского педагогического десанта".

В Херсоне, где борются с российской оккупацией еще с первых дней полномасштабной войны, учителя и родители школьников всячески бойкотируют попытки оккупационных властей запустить в городе "российские школы".

Об этом в своей телеграмме пишет первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Отмечается, что благодаря патриотической позиции херсонских педагогов у оккупационной "власти" возникли серьезные проблемы с подготовкой образовательной сети к запуску нового учебного года. Так, подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, аналогичная ситуация и с учителями.

Более того, провалилась и идея массового "крымского педагогического десанта".

Крымчане благоразумно не спешат переезжать на Херсонщину и заполнять собой вакансии в этой сфере. Отсюда и безумные назначения в херсонских школах и училищах, когда людей без педагогического образования привлекают к их руководству – добавил Соболевский.

Как результат, оккупантам приходится назначать руководителями коллаборантов кого попало. Так, "администратором" телеканала оккупантов стала бывшая уборщица, а директором драмтеатра назначили охранника.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

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