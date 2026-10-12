Трамп обвинил украинские удары по российским НПЗ в росте мировых цен на топливо.

Украина проигнорировала предложение президента США Дональда Трампа избавиться от Владимира Зеленского как президента. Американский лидер раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители.

По его словам, Украине нужен "новый президент". В ответ Зеленский парировал, заявив, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия прекратит бить по украинской энергетической инфраструктуре, пишет The New York Times.

Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа, и у народа есть право решать". "Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо делает свою работу", – добавил он.

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Проведение выборов в Украине

Ранее Зеленский заявлял, что проведет выборы, если Россия согласится на прекращение огня. В недавнем интервью ABC News он подчеркнул, что для того, чтобы провести голосование безопасно, прекращение огня должно продлиться как минимум 60 дней.

Сообщается, что украинцы уже привыкли к импровизированной внешней политике Трампа. К примеру, вскоре после этого американский президент объявил, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие". Но ни Киев, ни Москва не подтвердили, что такая договоренность вообще существует.

После после заявления Трампа Россия нанесла удар по электростанции в Харькове. Эта атака красноречиво показала позицию Москвы относительно возможного перемирия, пишет СМИ.

Снятие санкций с российского дизеля

Администрация Трампа считает, что снятие санкций с продажи российского дизеля снизит цены. Но многие сомневаются, действительно ли российский дизель облегчит ситуацию. В то же время снятие санкций с РФ подорвет американскую санкционную политику в области энергоносителей.

Некоторые европейские страны – в том числе Германия – заявили, что продолжат придерживаться санкций несмотря на дизельную сделку США и России. "Приостановка санкций на российский дизель дает Москве больше доходов, чтобы вести войну. Сейчас не время ослаблять давление на Россию – и Европа этого не сделает", – написала верховный дипломат Европейского Союза Кая Каллас.

Заявления Трампа против Зеленского способны объединить украинцев

Журналисты заявляют, что ранее уже наблюдался всплеск поддержки президента Украины после того, как его раскритиковал Трамп - это произошло на после их встречи в Белом доме в 2025 году.

В интернете некоторые украинцы возмутились тем, что Вашингтон или Москва пытаются диктовать, кто должен руководить их страной. Но в целом замечание Трампа большинство восприняло просто как внутреннюю американскую политическую игру накануне промежуточных выборов в США.

"В мире сейчас нет ничего, что могло бы повысить рейтинг одобрения Зеленского больше, чем детские вспышки Трампа в его адрес с криками о том, что его нужно заменить", – заявил украинский военнослужащий Михаил Лавровский.

Сообщается, что российские ракетные и дронные удары продолжаются каждый день. После российских ударов по энергетической и водной инфраструктуре власти Киева призвали жителей запасаться водой.

"Россия стирает украинские города с лица земли, морит голодом людей в Олешках, убивает целые семьи одной атакой – но почему-то вы не найдете твитов о том, что Путин зашел слишком далеко", – написал политический аналитик и эксперт по коммуникациям Ярема Дух, имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Даже украинцы, которые выступают против Зеленского, возразили против последних заявлений Трампа – заявив, что решения о руководстве Украины должны принимать сами украинцы.

Другие новости о заявлениях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп давит на Украину, потому что не смог остановить Путина. По словам Зеленского, "все в мире" понимают, что цены на нефть и нефтепродукты выросли из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.

Кроме того, мы также рассказывали, как любимая блогерша Трампа ответила на его призыв к Украине сменить президента. По ее словам, для того чтобы в Украине состоялись выборы, нужно оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина.

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