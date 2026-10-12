В Беларуси начинаются военные учения при участии России

Обучение пройдет с 12 по 16 октября.

В Беларуси на этой неделе пройдут военные учения с участием России и других стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщается на сайте организации, совместные военные учения "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026" пройдут с 12 по 16 октября, в них примут участие военнослужащие из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.

Отмечается, что к учениям будут привлечены более 1500 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников различных типов. Учения будут проходить на полигонах Лосвидо и Стародорожский в Беларуси.

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В частности, на полигоне Лосвидо в ходе учений будут отрабатывать подготовку и проведение миротворческой операции силами ОДКБ. На полигоне Стародорожский в ходе учений "Барьер-2026" будут отрабатывать ликвидацию источников биологических угроз.

При этом в ОДКБ уверяют, что "учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств".

Беларусь и Россия

Напомним, что Россия активно использует экономическую и политическую зависимость Беларуси для вербовки её граждан в свои войска. Журналисты и правозащитники отмечают, что завербованными становятся преимущественно мужчины из небольших городов и сел, которые ищут быстрых денег, не осознавая риска гибели и юридических последствий.

Также с территории Беларуси неоднократно совершались провокации в отношении стран ЕС. Так, недавно военнослужащие на латвийско-белорусской границе задержали группу нелегальных мигрантов численностью не менее 20 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Латвии.

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