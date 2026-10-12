В Кремле прокомментировали требование Трампа сменить президента в Украине

По словам представителя Кремля, Зеленский якобы не проявляет политической воли к прекращению войны.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости избрать нового президента Украины. В комментарии российскому государственному агентству РИА Новости представитель Кремля заявил, что Владимир Зеленский якобы не демонстрирует политической воли для прекращения войны.

"Трамп сказал, что, по его мнению, пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для прекращения этой войны", – сказал он.

В то же время, по словам пресс-секретаря Кремля, Зеленский якобы не демонстрирует политической воли для прекращения войны.

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"Берёт ли Зеленский на себя такую ответственность, проявляет ли он такую политическую волю, или же он этого не делает. Пока что он этого не делает", – добавил Песков.

Заявления Трампа – что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители. По его словам, Украине нужен "новый президент".

В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа, и народ имеет право решать". "Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что проведет выборы, если Россия согласится на прекращение огня. В недавнем интервью ABC News он отметил, что для того, чтобы провести голосование в безопасных условиях, прекращение огня должно длиться не менее 60 дней.

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