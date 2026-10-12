В США жестко ответили европейцам на критику дизельной сделки Трампа и Путина

Бессент заявил, что Трамп "действует на благо американцев".

Министр финансов США Скотт Бессент ответил на критику европейцев в адрес дизельной сделки Дональда Трампа, назвав эти заявления "лицемерными".

В эфире Fox News Бессент указал, что европейцы закупают энергоресурсы у России, таким образом также финансируя военную машину Кремля.

"Европейцы с начала этой войны предоставили россиянам больше средств, чем украинцам, поскольку они не могут избавиться от российских энергоресурсов. У них была провальная энергетическая политика. Поэтому когда они говорят, что мы не можем рассчитывать на передышку в вопросе цен на дизельное топливо, это сплошное лицемерие", – заявил он.

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Он также заявил, что Трамп "действует на благо американцев", и после заключения этой сделки вернется к завершению войны с Ираном.

"Нельзя говорить, что наши действия неправильны. Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа. И это пойдет на пользу американскому народу. Знаете, снизить цены на дизельное топливо и вернуться к вопросу Ирана", – добавил он.

В США также критикуют дизельную сделку

бывший вице-президент США Майк Пенс резко раскритиковал решение Дональда Трампа отменить санкции против российских энергоносителей, назвав это "предательством наследия" сенатора Линдси Грэма.

Также, по словам конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, который запретит любые закупки российской нефти.

А сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что дизельное соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина, вероятно, нарушает американское законодательство.

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