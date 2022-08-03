Враги существляют колоссальное давление на директоров школ, отметил первый замглавы Херсонского облсовета.

На захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают террор в отношении педагогов.

Во вторник, 2 сентября, противники похитили директора Гавриловской школы Каланчацкой громады Татьяну Ткаченко, сообщил в Telegram первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевски.

По его данным, на территории региона со стороны противника на директоров школ осуществляется колоссальное давление, поскольку подавляющее большинство наших учителей не хотят сотрудничать с оккупантами и перестраивать работу учебных заведений под российскую программу.

"Орки продолжат террор в отношении педагов Херсонщины. Именно так они видят подготовку к новому учебному году. Появилась информация, что вчера вечером оккупанты похитили директора Гавриловской школы Каланчацкой громады Ткаченко Татьяну Степановну…", - поделился чиновник.

Напомним, российские захватчики вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Враги смогли взять под контроль часть Херсонской области. Противники не раз похищали чиновников и активистов.

На захваченной территории враги хотят возобновить работу учебных заведенийпо своей программе. Также оккупанты готовят псевдореферендум, чтобы легитимизировать "вхождение" южной части Украины в состав России.

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