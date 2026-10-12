ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты, – фон дер Ляйен

Кроме того, на заседании Европейского совета будут обсуждаться финансовые потребности Киева на следующий год и дальнейшая поддержка Украины.

Европейский Союз на этой неделе предоставит Украине дополнительное финансирование на закупку беспилотников и ракет. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим её потребности в финансировании на следующий год и пути мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство", – отметила председатель Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Европейский Союз также поддерживает призыв Владимира Зеленского к прекращению огня. Это, в частности, позволило бы защитить мировые запасы продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России.

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Кроме того, председатель Еврокомиссии заявила о намерении открыть ещё два переговорных кластера.

Сколько средств Украина уже получила от ЕС

Как сообщал УНИАН, 7 октября стало известно, что Украина получила дополнительные 1,24 млрд евро в рамках механизма Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на закупку беспилотников, средств перехвата дронов и ракет, произведенных украинскими компаниями.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что европейское финансирование предназначено для "первоочередных оборонных нужд". По его словам, с учетом нового транша Украина уже получила почти 13 млрд евро оборонного финансирования в рамках программы Ukraine Support Loan.

В конце сентября Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 миллиардов евро финансовой поддержки Украине в рамках программы Ukraine Facility. Утверждение транша стало результатом успешного выполнения Украиной десяти целевых шагов.

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