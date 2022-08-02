Пуски осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

2 августа над Николаевской областью украинские защитники сбили четыре российские крылатые ракеты типа Х.

Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"2 августа, около 17:30, воинами воздушного командования "Юг" в небе над Николаевщиной было обнаружено и уничтожено четыре вражеские крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что пуски крылатых ракет осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики обстреляли два района Николаева. По предварительной информации, один из них обстреляли четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - восемью ракетами С-300.

А вчера, 1 августа, Россия нанесла ракетный удар по Одесской области.

По словам экс-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Россия изменила планы наступления и укрепляет свою группировку на юге Украины.

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