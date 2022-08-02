Силы противовоздушной обороны продолжают работать, гражданам необходимо находиться в укрытиях.

Во вторник, 2 августа, над Винницкой областью сбили две вражеские ракеты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Над Винницкой областью работает противовоздушная оборона. Две ракеты сбили", - подчеркнул Борзов.

Глава областной военной администрации призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Херсонской области и Крыма.

Напомним, что 1 августа Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Сообщается, что было попадание в карьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики обстреляли два района Николаева. По предварительной информации, один из них обстреляли четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой - восемью ракетами С-300.

Тем временем украинская разведка обнародовала телефонный разговор одного из российских оккупантов, в котором он признается, что Россия применяет в Украине запрещенные фосфорные боеприпасы.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил шансы украинской системы противовоздушной обороны сбить ядерную ракету.

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