По предварительной информации, один из районов подвергся обстрелам четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — восемью ракетами С-300.

В Николаеве в результате российских обстрелов повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома, возник пожар в магазине.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Николаевской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Николаевщина: ночью были обстреляны два района города Николаев. По предварительной информации - один из районов подвергся обстрелам четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — восемью ракетами С-300", - говорится в сообщении.

Так, в результате обстрелов повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома.

Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар в магазине - предварительно без жертв.

"Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - добавили в ОВА.

Кроме того, ночью также была обстреляна территория возле с. Явкино Баштанской общины, в результате обстрелов в селе повреждена линия электропередач, поэтому сейчас часть населенного пункта обесточена, а информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

"На территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о разрушениях уточняется", - сказано в сводке.

Как сообщал УНИАН, около 4: 00 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения.

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