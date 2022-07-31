Информация о пострадавших уточняется.

По Одесской области нанесен ракетный удар, попал в карьер.

Об этом сообщила в Facebook Одесская государственная районная администрация.

"По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В РГА призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сегодня вечером в Одесском регионе была объявлена воздушная тревога, перед началом которой жители разных районов Одессы слышали звуки нескольких взрывов.

Напомним, утром 26 июля захватчики из акватории Черного моря нанесли ракетные удары по южным областям Украины. В Одесской области в результате вражеской атаки были разрушены пять жилых и 60 дачных домов, более 15 баз отдыха и 80 торговых павильонов.

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