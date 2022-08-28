Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

На юге враг попал ракетой Х-59 в уличную уборную.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень" в Facebook.

"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки (Херсонщина – УНИАН). Это уже в третий раз враг пытается угодить путлеру (главе РФ Владимиру Путину – УНИАН), ... но пока им "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Отмечается, что стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в апреле вражеская ракета попала в уличную уборную в городе Гуляйполе Запорожской области, в мае они разрушили ракетным ударом пляжный туалет в Одесской области, а в июле - "денацифицировали" уличный туалет на Сумщине.

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