Также повреждены линии электропередач.

Сумщине российские оккупанты обстреляли церковь и сельский общественный туалет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня в полдень по одному из сел Эсманской общины россияне открыли огонь из ствольной артиллерии. Из них одно прямое попадание в сельский общественный туалет", - констатировал он.

Кроме того, повреждена церковь и линии электропередач.

Как ранее сообщал УНИАН, после того, как российские войска покинули территории Сумской области и отошли за границу на территорию Российской Федерации, пограничные районы постоянно страдают от обстрелов оккупантов.

15 июля Живицкий сообщил на границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества русских войск для проведения вторжения.

17 июля российские захватчики также обстреляли из пулеметов и гранатометов Шосткинский район Сумской области. В результате обстрела потерь и разрушений не было.

20 июля председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты под утро обстреляли Шосткинский район. При этом он уточнил, что ночь в области прошла тихо.

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