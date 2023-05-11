Военные моряки рассказали, как противодействуют противнику, засевшему на Кинбурнской косе.

В городе Очаков Николаевской области из-за постоянных вражеских обстрелов повреждены почти 80% жилых домов. Как отмечают в ВМС ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения жителям Очакова очень нелегко, но город выстоял. Военные моряки уверяют, что захватчикам никогда не удастся его захватить.

"Враг чуть ли не каждый день обстреливает мирных жителей Очакова, что в Николаевской области. В городе повреждения получили почти 80% жилых домов, но он держится", - рассказывают военные.

В основном, удары противник наносит с Кинбурнской косы - единственной территории Николаевщины, которая пока еще остается оккупированной. Это направление силы обороны пристально контролируют. Их основная цель - не допустить высадки вражеского десанта на побережье, наблюдения за врагом, уничтожения скоплений силы, техники оккупантов и тому подобное.

Видео дня

Как рассказали украинские моряки журналистам, на Кинбурнской косе наблюдается сосредоточение российских военных - враг там обустраивает позиции, наблюдательные посты, огневые точки, противокатерную оборону. Также с той стороны наносится огневое поражение по украинским позициям, как правило, минометами.

По данным ВМС ВСУ, противник целенаправленно использует гражданские жилые дома, школы и детские сады для сохранения боекомплектов и в качестве своих наблюдательных пунктов. Поэтому украинским защитникам приходится быть крайне осторожными, чтобы не навредить украинцам, которые остаются под оккупацией. В частности, наблюдение за потенциальными местами сосредоточения вражеской техники и живой силы ведется долго, бывает, что неделями. Это необходимо, чтобы не навредить населению.

В то же время, защитники отмечают, что обустроиться врагу на косе очень непросто: в особой почве много воды. По данным украинской разведки, наибольшее скопление на этом направлении - это 61-я бригада морской пехоты Северного флота РФ. Также на этих позициях сосредоточена так называемая казацкая бригада "Дон".

Что нужно знать о Кинбурнской косе - главное

Эта песчаная коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4-7,5 км от Очакова. Враг захватил уникальную территорию в марте 2022 года, чтобы заблокировать движение из портов Херсона и Николаева и обстреливать Очаков. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

Из-за российской военной агрессии там значительно пострадала флора и фауна. Ущерб нанесен движением колесного транспорта, а больше всего - пожарами, охватившими леса. Несколько раз коса была местом важных сражений, в частности, за Николаевскую область.

Кинбурнская коса - единственная часть Николаевщины, которая все еще оккупирована РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: