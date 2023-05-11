В то же время, захватчики существенно усилили интенсивность обстрелов.

В Херсонской области в результате ударов ВСУ оккупанты потеряли много оружия и техники.

Как сообщает оперативное командование "Юг", украинская авиация нанесла два удара по расположению подразделений противника в Каховском районе.

Сейчас подтверждено, что враг потерял 9 военных, танк Т-62, три крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт" и "Мста-Б" и зенитную установки 23-2. также уничтожено шесть единиц авто-бронетехники захватчиков и ударный беспилотник типа "Ланцет".

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В командовании добавили, что вчера российская армия существенно усилила интенсивность обстрелов. В частности Херсон враг атаковал 10 раз.

"Попали в территорию завода. Другие населенные пункты Правобережья еще трижды враг бил артиллерией. Есть попадание в жилые кварталы, один человек погиб, еще один получил ранения", - рассказали украинские военные.

Также авиацией враг дважды атаковал населенные пункты Кизомис и Станислав - четыре самолета Су-35 сбросили на жилые дома семь бомб.

Потери оккупантов на Таврическом направлении

Напомним, на Таврическом направлении силы обороны ликвидировали более роты захватчиков и около десятка единиц вражеской техники - российская армия потеряла два танка, бронетранспортер, две реактивные системы "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и тому подобное.

На этом направлении, что украинская армия сможет закрепиться в устье Днепра и получит еще большее преимущество в логистических маршрутах. Подробности выяснили аналитики Military Media Center.

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