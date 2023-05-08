Вывоз документации и награбленного захватчики планируют осуществить морским путем.

В Скадовске и ряде других населенных пунктов Херсонщины происходит сворачивание деятельности оккупационных администраций, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, в Скадовске наблюдается сворачивание деятельности районной и городской администраций. В ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений. Уже на утро 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительная часть российской оккупационной администрации.

"В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что, учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск.

Бегство российских оккупантов с юга Украины - что известно

На фоне ожидаемого украинского контрнаступления российские оккупанты бегут сами и вывозят население оккупированных территорий Херсонской и Запорожской области.

Под видом "эвакуации" российские военные угоняют машины и занимаются мародерством, сообщал Генштаб. Из-за "эвакуации" на въезде в захваченный РФ Крым образовались огромные пробки.

Украинская сторона прогнозирует, что российские оккупанты собираются использовать вывезенное население оккупированных территорий как "живой щит" в будущем.

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