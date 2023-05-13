Противники за сутки выпустили по Херсонской области 445 снарядов.

Российские захватнические силы за прошедшие сутки почти 90 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего два человека погибли.

Об этом в субботу, 13 мая, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. "За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

За это же время город Херсон враг обстрелял 15 раз. В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой громаде Херсонского района.

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"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четыре получили ранения", - сообщил Прокудин. Он добавил, что за прошедшие сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 56 человек.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 3 мая российские оккупанты интенсивно обстреливали Херсон и другие населенные пункты правобережья. В частности, захватчики атаковали единственный гипермаркет, работавший в Херсоне. Вследствие этих интенсивных обстрелов количество погибших возросло до 24 человек.

В городе с 20:00 5 мая до 06:00 8 числа был комендантский час. Во время длительного комендантского часа зарегистрировано девять уголовных производств. В частности, правоохранители нашли схрон оружия, а также задержали корректировщиков вражеской артиллерии.

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