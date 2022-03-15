Зафиксированы факты содержания россиянами гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения и мародерства.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что враг имеет потери в живой силе и технике, на отдельных направлениях Вооруженные силы перешли в контрнаступление.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Продолжается наступательная операция против Украины. Противника остановлено. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам.

Также зафиксированы факты содержания гражданских лиц в заложниках, грабежа местного населения и мародерства.

"Вооруженные силы Украины выполняют поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии против Украины. Развернуты части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление", - сообщили в Генштабе.

Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России.

На Луганщине в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.

"Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны", - отметили в Генштабе.

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