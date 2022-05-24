В Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ.

На острове Змеиный (Одесская обл.) оккупанты обустраивают и укрепляют свои позиции.

Об этом заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, угроза вражеских ракетных ударов - высокая.

Он добавил, что в Черном море продолжается маневрирование корабельной группировки РФ. В его составе - большие десантные корабли и корабли, несущие на своем борту крылатые ракеты.

"Цель врага остается неизменной - дальнейшая блокада Одесского порта и контроль за юго-западной частью Черного моря. Для этого враг во временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении установил комплекс С-400 и проводит определенные работы по обустройству и укреплению своих оборонительных и наступательных действий на острове Змеиный", - добавил Братчук.

Ранее сообщалось, что российские войска на севере Крыма разворачивают дополнительные зенитные ракетные дивизионы С-400. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли оккупантов продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: