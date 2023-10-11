Также уничтожено 98 единиц военной техники противника.

На Таврическом направлении за сутки Силами обороны Украины уничтожено 750 российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В частности, воины Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки уничтожили почти 100 единиц вражеской техники, среди которой самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

"Боевая работа продолжается. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении - улучшили тактическое положение западнее Работиного", - сообщил Тарнавский.

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По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 авиационных ударов, провели 56 боевых столкновений, кроме того совершили 849 артобстрелов.

В то же время, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

"Общие потери врага составили 750 человек. Уничтожено 98 единиц военной техники противника. В частности, 18 танков, 59 ББМ, 5 артиллерийских систем, одну РСЗО, самолет Су-25, 8 БПЛА, 2 автомобиля и 3 единицы специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага", - подчеркнул Тарнавский.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, Силы обороны за сутки нанесли мощные потери оккупантам - ликвидировали 820 российских захватчиков. Было уничтожено 34 танка и 91 боевую бронированную машину захватчиков.

В частности, на юге украинские защитники ликвидировали 38 российских оккупантов вместе с их техникой. Среди прочего, уничтожены четыре вражеских орудия, 13 единиц автобронетехники и склад военно-технического имущества.

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