У Сил обороны Украины частичный успех западнее Вербового в Запорожской области.

На Таврическом направлении за сутки общие потери армии РФ составили 147 человек, уничтожено 6 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Имеем частичный успех западнее Вербового", - заявил он.

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений, кроме того совершил 455 артобстрелов.

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Командующий проинформировал, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 795 огневых задач.

"Общие потери врага составили 147 человек. Уничтожено 6 единиц военной техники противника. В частности, два танка, три ББМ и одну артиллерийскую систему. Также взлетели на воздух три склада боеприпасов врага", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", за неделю - со 2 по 9 октября, поразили 27 танков и 39 боевых бронированных машин российских оккупантов. Среди пораженной техники врага - 91 опорный пункт, 30 орудий, 26 грузовиков, 13 САУ, два средства ПВО, 46 оккупантов.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю со 2 октября по 8 октября уничтожили: личного состава врага - 3190 (условно 6 батальонов); танков - 91 (условно 3 танковых батальона); боевых бронированных машин - 118 (условно 4 мотострелковых батальона); артиллерийских установок - 141 (условно 9 артиллерийских дивизионов); ракет - 1.

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