Стало известно, что в Черном море дежурят два подводных ракетоносителя.

На юге украинские защитники ликвидировали 38 российских оккупантов вместе с их техникой. В частности, уничтожены четыре вражеские пушки, 13 единиц автобронетехники и склад военно-технического имущества.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки также уничтожено ценное оборудование захватчиков - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения "Муром-м", оптическое оборудование которого позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

По данным пресс-службы, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Видео дня

Сейчас идет контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

Корабельная группировка вражеского флота с утиханием шторма вновь развернута в количестве 7 единиц в Черном море и одной - в Азовском. На боевом дежурстве находятся два подводных ракетоносителя, снаряжение которых может составлять до 8 ракет типа "Калибр".

"Оккупанты продолжают террор с воздуха, наносят удары, сбрасывая осколочные боеприпасы по населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки сбросили более 20. Повреждены три частных дома и автомобиль", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток враг совершил 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 400 снарядов, в том числе было три обстрела населенных пунктов Правобережья - Херсона, Антоновки, Берислава.

Война в Украине - потери россиян

Напомним, подразделения ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 820 оккупантов, а общие потери живой силы противника с 24 февраля 2022 года по состоянию на сегодня, 11 октября, составили примерно 283 тысячи 900 человек.

В частности, на Таврическом направлении Силами обороны Украины ликвидировано за сутки 750 российских захватчиков. Также уничтожено 98 единиц военной техники противника.

Как отметили в Генштабе, за прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений, российские оккупанты пытались давить на нескольких направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: