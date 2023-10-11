Уничтожено 34 танка и 91 боевая бронированная машина захватчиков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 820 российских захватчиков и уничтожили безумное количество вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2023 года ориентировочно составили:

- личного состава - около 283 тысячи 900 человек, в том числе 820 за минувшие сутки,

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- танков-4863 (+34) единицы,

- боевых бронированных машин - 9220 (+91),

- артиллерийских систем - 6731 (+18),

- реактивных систем залпового огня - 809 (+1),

‒ средств противовоздушной обороны - 545 (+1),

- самолетов - 316 (+1),

– вертолетов - 316,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5226 (+19),

‒ крылатых ракет - 1530,

‒ кораблей/катеров - 20,

- подводных лодок - 1,

- автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20),

- специальной техники - 965 (+4).

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, минувшие сутки на фронте оказались очень горячими-произошло 108 боевых столкновений, российские оккупанты пытались давить на нескольких направлениях.

В частности, на Купянском направлении ВСУ отбили более 30 атак врага, на Марьинском направлении - 10 атак. Кроме того, на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, керамика и Первомайского Донецкой области.

В то же время украинские защитники улучшили тактическое положение западнее Роботиного Запорожской области.

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