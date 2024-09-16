Противник проводит мероприятия по эвакуации своих раненых.

В Харьковской области российские оккупанты открыли огонь по своим же солдатам.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков" в своем докладе об оперативной в своей операционной зоне. Говорится, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, а вчера россияне расстреляли свое же подразделение.

"В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения, была уничтожена. Также противник применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес потери собственным подразделениям. Проводит (противник - УНИАН) меры эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения", - рассказали украинские военные. Видео дня

Также говорится, что в районе населенного пункта Глубокое враг осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения. Пытается отыскать новые маршруты для осуществления мероприятий логистического обеспечения. Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения, в районе населенного пункта Тихое основное внимание сосредоточил на воздушной разведке.

Оккупанты нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций Сил обороны Украины, сбрасывают КАБы и т.д., но Силы обороны Украины дали адекватный ответ - ликвидировали 22 оккупанта, еще 61 - ранены, двое сдались в плен.

"Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники - 3 артиллерийских системы, 3 автомобиля, 4 единицы специальной техники, 32 БпЛА. Уничтожено 43 укрытия для личного состава, место хранения боеприпасов, 2 стартовые площадки запуска БпЛА", - рассказали в бригаде.

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Третья штурмовая бригада показала, как использует против российских войск в Харьковской области новый смертельный дрон-"дракон", выжигая целые посадки. Говорилось, что это ноу-хау в стиле "злого Вьетнама". Отмечается, что эта новинка распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить вражеские позиции, склады боекомплекта и всю занятую оккупантами "зеленку".

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