Новый вид БПЛА распыляет термитную смесь над лесными массивами, где скрываются оккупанты.

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) показала, как использует против российских войск в Харьковской области новый смертельный дрон-"дракон", выжигая целые посадки.

"Это ноу-хау в стиле злого Вьетнама", - говорится в подписи к опубликованному видео с первыми кадрами применения бригадой против россиян нового вида БПЛА.

Отмечается, что эта новинка распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить враждебные позиции, составы боекомплекта и всю занятую оккупантами "зеленку".

"Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", - добавили в бригаде.

ВСУ применяют против россиян дроны-"драконы" - что сообщалось

Напомним, украинские военные начали использовать так называемые дроны-"драконы", распыляющие термитную смесь над лесными массивами, где скрываются российские войска.

Как пишет Defense News, эксперты полагают, что использование такого оружия имеет двойную цель: оно служит как дешевый способ обнаружить вражеские позиции и вызвать страх среди вторгшихся войск.

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