Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну.

Украинские военные продолжают мастерски утилизировать вражескую технику. На этот раз роковой удар из "Байрактара" по Т-72 нанесло одно из подразделений ОК "Север" с Донбасса.

Видео искусной работы обнародовали на фейсбук-странице командования.

Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну – говорится в сообщении.

Добавим, что оперативное командование "Север" – это объединение Сухопутных войск ВСУ. В состав входят, в том числе 1 отдельная танковая бригада, 30 отдельная механизированная бригада, 58 отдельная мотопехотная бригада, 72 отдельная механизированная бригада.

А тем временем потери РФ в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку. По состоянию на 101-й день полномасштабной войны украинские защитники и защитницы ликвидировали более 31 тысячи российских оккупантов, из которых около 100 – за минувшие сутки.

После унизительных нескольких месяцев поражений российские войска достигли определенных успехов на востоке Украины. Однако это является максимумом, на который они способны, ведь активнее, чем теперь, россияне уже вряд ли способны воевать, пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных изданием западных военных экспертов.

В то же время, по оценке The New York Times, битва за Донбасс, скорее всего, станет последним крупным наступлением РФ в Украине. В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: