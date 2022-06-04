Украинские военные ликвидировали более 31 тыс. российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля всего уничтожено 31 тыс. 050 российских военных, из которых около 100 - за минувшие сутки.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял 1 тыс. 376 танков (9 за минувшие сутки), 3 тыс. 379 боевых бронированных машин (13 за сутки), 680 артиллерийских систем (5 за сутки), 207 реактивных систем залпового огня, 95 средств ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов, 540 беспилотников оперативно-тактического уровня (5 за сутки), 122 крылатые ракеты (1 за сутки), 13 кораблей/катеров, 2 тыс. 337 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8 за сутки), 52 единицы спецтехники (1 за сутки).
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Запорожском направлении.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и жилье мирных людей.
Украинские воины давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 3 июня на нашей земле были ликвидированы около 30 950 противников и много их техники.
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