Даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно.

Если в ближайшее время российская армия не добьется значительных успехов на поле боя в Украине, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.

Об этом сообщает издание The New York Times, опубликовав интерактивный материал с позициями и достижениями украинских и российских войск на передовой.

В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев российское военное командование наступает на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, Однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.

Сейчас войска РФ движутся на север от Попасной в надежде окружить украинские силы в Северодонецке, устроив там "второй Мариуполь". Вероятнее всего, украинские военные будут удерживать город настолько долго, насколько это будет возможно, при этом, стараясь, нанести как можно больший урон оккупантам.

Издание пишет, что этих побед недостаточно для того, чтобы Россия получила контроль над Донбассом. Более того, у российских войск, в отличие от Украины, нет надежных поставок военных и техники. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся их линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине России приходится передислоцировать свои войска для защиты уже завоеванной территории.

Россияне располагают ограниченным временем, чтобы придать наступлению новый импульс и добиться ощутимых успехов. После этого они будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Именно поэтому эксперты уверены, что битва за Донбасс станет последним крупным наступлением РФ в Украине.

Ранее газета The Times констатировала, что британские ракеты Brimstone изменили "динамику" битвы за Донбасс. Они несут серьезную угрозу "уязвимым" российским формированиям, даже если они находятся в нескольких милях от линии фронта.

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