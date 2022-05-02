Российские катера защитники Украины уничтожили сегодня на рассвете, отметили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В понедельник, 2 мая, у острова Змеиный в Черном море уничтожены два российских патрульных катера типа "Раптор".

Об этом сообщается в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар". Вместе к победе!" - говорится в сообщении.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, обстреливал с кораблей, которые находились в Черном море.

13 апреля сообщалось, что в Черном море украинские ракеты "Нептун" уничтожили флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер"Москва"

"Москва" - это корабль, который украинские пограничники со Змеиного острова в конце февраля послали на три буквы.

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