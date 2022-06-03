Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких недель продвижение РФ приостановится и мы снова станем свидетелями позиционной войны.

После унизительных нескольких месяцев поражений российские войска достигли определенных успехов на востоке Украины. Однако это является максимумом, на который они способны, ведь активнее, чем теперь, россияне уже вряд ли способны воевать.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных изданием западных военных экспертов.

В середине марта РФ назвала новые цели второго этапа так называемой "спецоперации". Тогда говорили о намерении установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. С тех пор, имея более узкий фронт и лучшие логистические возможности, чем в начале войны, россияне несколько продвинулись вперед, хоть и претерпевая постоянные потери.

Основной целью на восточном фронте остается Северодонецк. Накануне британская разведка сообщала, что российские войска взяли под контроль большую часть города. Однако речь идет о наращивании локальных успехов, тогда как дорога, ведущая в Северодонецк, все еще остается под контролем Украины.

Эксперты прогнозируют, что в течение нескольких недель продвижение РФ приостановится и мы снова станем свидетелями позиционной войны, как, например, на Херсонщине, где россияне в отдельных местах просто окопались, не проводя активных наступательных действий – а где-то и отходят.

Естественно, большее количество российских сил даст им определенные преимущества, но, в конечном итоге, если украинские силы смогут эффективно использовать новое оружие и удачно продумать расставление своих сил и пути снабжения, нынешние достижения россиян могут быть нивелированы.

Битва за Донбасс, вероятно станет последним крупным наступлением РФ

Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times, опубликовав интерактивный материал с позициями и достижениями украинских и российских войск на передовой.

Даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе армия РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.

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