По состоянию на 16:00 российские оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 31 - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

На Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.

"Сегодня по состоянию на 16:00 со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня, из них 31 - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - рассказал он.

По данным пресс-службы ОС, противник применил артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирование. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете. Состояние его здоровья - тяжелое", - добавил Ковальчук.

По его словам, обоих военнослужащих эвакуировали в лечебные учреждения.

Как сообщал УНИАН, ранее десятки культурных и общественных деятелей России подписали открытое письмо о неприятии войны против Украины. Они подчеркивают, что люди охвачены ужасом из-за возможности нового витка войны между Россией и Украиной.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на границах Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента РФ, а с морской и авиационной компонентой – 147 тысяч российских военных.

Также Резников заявил, что Россия не сформировала ударных группировок ни в одном месте, где они окружили Украину.

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