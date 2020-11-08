Гибель бойца расследует Нацполиция.

В Луганской области погиб военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады – 20-летний Олег Свинарик.

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Как сообщает ТСН, десантник скончался около 6 утра 7 ноября близ поселка Половинкино. Первым об этом сообщил военный Владимир Штурм. Впоследствии гибель бойца подтвердил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламивская Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Вечная и светлая память Герою!", - сообщил он в Facebook.

Причины и обстоятельства смерти военного неизвестны. Как сообщило «Громадське» в штабе ООС отметили, что смерть Олега Свинарика не относится к боевым потерям.

В то же время в утренней сводке штаба гибель украинского военного не упоминается. Нет ее и в вечерней сводке по ООС.

Гибель бойца прокомментировали в официальном Telegram-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится сотрудниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно «...возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ», которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. От места гибели до линии разграничения около 65 км», - отметили в делегации.

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Автор: Дмитрий Захаров