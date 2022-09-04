Нужно попасть в хранилище боекомплекта, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос о возможностях ударного БПЛА Bayraktar уничтожить корабль.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

По его словам, большого не будет, если попасть в пусковую установку с ракетой.

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"Я вас разочарую в этом плане. Будет повреждение корабля, взорвется одна пусковая установка, вот и все. И то не факт, что ее разворотит, не факт, что ее разорвет в клочья, чтобы сдетонировали соседние пусковые установки", – отметил эксперт.

Чтобы был большой взрыв, как на российской подлодке "Курск" или на крейсере "Москва", нужно попасть в хранилище боекомплекта, добавил Жданов:

"А боекомплект в подводных лодках находится во втором отсеке. В крейсере "Москва" он находился где-то по центру корабля, на уровне ватерлинии. Ракеты спрятаны как можно более глубоко в корпусе корабля. Мы попали двумя ракетами "Нептун", и одна зашла как раз там, где был боекомплект. Сдетонировал боекомплект, и крейсер получил такие огромные повреждения, пробоину огромную и разрушения, которые не дали возможности экипажу спасти крейсер или хотя бы сохранить его на плаву".

Ранее сообщалось, что ВСУ стали чаще применять Bayraktar ТВ-2 против россиян.

За три дня ВСУ с парой беспилотников Bayraktar ТВ-2 уничтожили российской военной техники на 26,5 миллионов долларов.

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