России очень нужен второй фронт, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал замеченный в Беларуси эшелон военной техники, движущийся к украинской границе, и оценил угрозу вторжения.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

"Наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО. Вполне возможно, что могут быть вооруженные провокации со стороны Беларуси, но российскими войсками. Я не думаю, что беларуская армия захочет влазить в эту войну, хотя мы не можем гарантировать полностью, что белорусы в нее не "вляпаются", – отметил эксперт. Видео дня

По словам Жданова, РФ очень нужен второй фронт, чтобы оттянуть часть украинских войск и взять оперативную паузу:

"Они не могут взять Донецкую область, поэтому вполне возможно, что будут вооруженные провокации… Особенно в ходе учений или после них, или под видом учений они могут организовать такую вооруженную провокацию".

По мнению Жданова, полноценное вторжение со стороны Беларуси Украине не грозит

"Один эшелон – это один батальон, это максимум одна батальонно-тактическая группа, с усилением артиллерией, с усилением танками. Она не сможет провести вторжение, она может провести разведку боем, она может провести вооруженную провокацию", – считает эксперт.

"Я отношусь к этому настороженно, но более-менее спокойно, потому что мы там достаточно долго и давно укрепляем линию обороны, поэтому мы готовы с этого направления. Если они хотят убиться о нашу границу, придется их на нашей границе и положить. Если еще раз соберутся силами, то пускай еще раз попробуют", – добавил Жданов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси в районе Бреста наблюдается усиление военной активности. Замечено скопление военной техники (комплексы "С-300", "Грады" и САУ).

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