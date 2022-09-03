По данным эксперта, кардинально изменилась ситуация в воздушном пространстве Украины.

Украинские бойцы стали чаще применять ударные БПЛА Bayraktar ТВ-2 для уничтожения российских оккупантов, поскольку условия для них в воздушном пространстве Украины становятся все более и более благоприятными.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Фактически, с первых же дней вторжения в Украину РОВ применение БПЛА Bayraktar ТВ-2 было осложнено наличием у врага средств поражения данных аппаратов. Речь идет не только о большом количестве ПЗРК, но и эшелонированного ПВО, сопровождавшего оккупантов… В основном данные беспилотники использовались для ведения разведки на безопасном расстоянии, а их боевое применение было в очень редких случаях", – отметил эксперт. Видео дня

По его словам, сейчас ситуация меняется кардинальным образом, особенно на южном плацдарме:

"Ведь после методичного и планомерного огневого давления на средства ПВО РОВ, воздушное пространство правобережья Херсонщины стало более безопасным для авиации и соответственно БПЛА Bayraktar ТВ-2… Украинская авиация участила боевые вылеты на правобережье, а БПЛА Bayraktar ТВ-2 приумножает счет уничтоженной техники".

Ранее сообщалось, что за три дня ВСУ с парой беспилотников Bayraktar ТВ-2 уничтожили российской военной техники на 26,5 миллионов долларов.

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