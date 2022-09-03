В частности, беспилотники "Байрактар" в Украине уничтожили 8 вражеских танков, отметил главнокомандующий ВСУ.

В течение трех суток парой беспилотников "Байрактар" уничтожено вражескую технику общей стоимостью около 26,5 млн долларов.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал в Telegram.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 было уничтожено вражескую технику общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 ед. танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", – сообщил он.

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Также, по словам Залужного, повреждены пять танков Т-72 и одна БМП. "Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн", – добавил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину, обстреливали и военные, и гражданские объекты, и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Армия дает достойный отпор врагу. В конце августа на юге нашей страны воины начали контрнаступление.

По состоянию на 3 сентября на нашей земле уже уничтожены примерно 49 050 оккупантов и, в частности, 2 034 вражеских танка.

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