Перун отмечает, что мобилизация должна подстраиваться под условия войны.

Командир 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Да Винчи, лейтенант Дмитрий Филатов (Перун) считает, что Украина поздно начала привлекать в армию осужденных. Об этом он сказал на Radio NV, говоря об ошибках мобилизации.

"У нас долгое время продолжались какие-то дискуссии, общественные обсуждения нужно или не нужно. По моему мнению, здесь можно было гораздо проще поступить. Можно было дать возможность ранее осужденным сделать свой выбор. Это одно из решений, которое было принято немножко с опозданием", - высказал мнение Перун.

Он обратил внимание, что россияне это начали делать значительно раньше нас.

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"Мобилизация, как и сам ход войны, а война все время меняется, то так же и мобилизация - она должна подстраиваться под условия войны. Например противник после нашего контрнаступления на Харьковщине, которое мы очень успешно провели, начал проводить массовую мобилизацию. Вследствие этого он получил определенные проблемы внутри своего государства. И они сделали выводы. И начали привлекать людей осужденных", - отметил комбат.

Он также отметил, что у россиян, если человек совершил преступление, то ему дают уже на этапе досудебного расследования возможность заключить контракт и идти в вооруженные силы. В нашей стране процедура происходит иначе. По словам Перуна, человек, который совершил преступление попадает у нас в СИЗО, там он длительное время ждет пока пройдет следствие, пройдет суд и только после этого может попадет в войско.

"Хотя на данный момент есть очень большое количество лиц, которые находятся в СИЗО, под следствием находятся, и хотят попадет, в том числе и в наш батальон", - говорит военный.

По словам Перуна, в составе батальона уже есть две роты с осужденными и они действуют как и все солдаты, каждый - в зависимости от уровня своей обученности, своих собственных морально-психологических показателей.

"Но осужденные - это последние добровольцы в Украине. Потому что все кого мобилизуют - уже нет среди них людей, которые добровольно приходят в военкомат и говорят: я хочу защищать государство. А осужденные самостоятельно решают, что хотят попадет в армию", - отметил военный.

Также Перун отметил, что противник начал выплачивать "подъемные" военным и это тоже улучшило ситуацию в его армии.

"Это денежное вознаграждение, которое выплачивается сразу при подписании контракта. Кстати, сейчас у противника только контрактники. На данном этапе мобилизация открытая не проводится. Проводится скрытая, но эта скрытая - это побуждение населения к заключению контракта. Одним из рычагов является именно выплата денежного вознаграждения", - сказал комбат.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 мая 2024 года приняла закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ, который впоследствии подписал президент Владимир Зеленский.

Летом министр юстиции в то время Денис Малюська отмечал, что в Украине применяют более высокие стандарты к мобилизации осужденных, чем в РФ.

В ноябре западные медиа проинформировали, что в Администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет для быстрого увеличения численности сил для войны с РФ.

Однако в Офисе Украинского Президента на это ответили, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

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