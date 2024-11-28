Советник президента указал на важную проблему.

Из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. Так советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал призывы о снижении мобилизационного возраста.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", – написал он в соцсети Х.

По его словам, партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".

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"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодых ребят на фронте", – добавил Литвин.

Снижение мобилизационного возраста в Украине: что предшествовало

Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщает, что Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет для быстрого увеличения численности сил для войны с РФ.

По данным АР, союзники в западных столицах также намекали президенту Владимиру Зеленскому, что у Украины проблема с численностью войск, а не с вооружениями.

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