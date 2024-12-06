В Украине развернут еще один лагерь для содержания российских военнопленных.

В Украине построят новые тюрьмы, потому что никакие ремонты не помогают решить ситуацию в некоторых заведениях содержания. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Она отметила, что более 3 тысяч заключенных получили улучшение условий содержания в течение 2024 года, что положительно отмечено в отчете Комитета министров Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека.

"Но, погрузившись в эту тематику, я поставила в приоритет построение новых учреждений содержания заключенных, поскольку система исполнения наказаний унаследована из Советского Союза и при любых лучших ремонтах, не сможет обеспечить выполнение тех стандартов, которые предусматривают обеспечение порядка и контроль в системе исполнения наказаний. Поэтому построение новых тюрем является одним из приоритетов. Мы ищем ресурсы для этого", - подчеркнула Стефанишина.

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Она добавила, что одновременно происходит улучшение условий содержания заключенных, но стратегически речь должна идти о новых заведениях, тем более, что в условиях оккупации удалось сделать все необходимые перемещения осужденных.

Также Стефанишина высказалась по поводу содержания в Украине российских пленных. Она отметила, что в прошлом месяце был развернут дополнительный лагерь.

"Надеемся, что количество российских пленных будет увеличиваться, что позволит возвращать наших людей", - подчеркнула она.

Российские военнопленные

Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин описал "портрет" российских захватчиков, которые попадают в украинский плен.

Брать российских оккупантов в плен стало сложнее, теперь это требует целой операции. В частности это связано с нынешней спецификой войны, когда с помощью беспилотников можно увидеть все, заявили в 3 ОШБр.

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