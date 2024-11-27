В США отмечают, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество новых солдат для участия в войне.

В администрации президента США Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США.

По словам чиновника, "чистая математика" ситуации, в которой сейчас находится Украина, говорит о том, что ей нужно больше войск для участия в боевых действиях, однако, по его словам, Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество новых солдат.

По словам чиновника, украинцы считают, что им нужно около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, потребуется больше.

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"Россияне на самом деле достигают успехов, устойчивых успехов, на востоке, и они начинают оттеснять украинские линии в Курске... Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент", - сказал он.

Чиновник добавил, что администрация считает, что Украина также может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно относясь к солдатам, которые дезертируют или уходят в СЗЧ.

Кроме того, Associated Press пишет, что союзники в западных столицах также намекали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у Украины проблема с численностью войск, а не с вооружениями. Европейские союзники также подчеркивают, что недостаток сил приведет к тому, что Украина вскоре не сможет продолжать операции в Курской области РФ.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

В октябре советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что США давят на Владимира Зеленского, подталкивая к снижению мобилизационного возраста в Украине. Якобы это делают представители обеих основных партий США, подчеркивая, что во Вьетнам американцы посылали мобилизованных с 19 лет.

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский также подтвердил, что такая тема на Западе поднимается – но не на официальном уровне, а в личном общении.

Как заявлял начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин, молодежь в возрасте 18 – 35 лет, как правило, воюет наиболее эффективно.

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