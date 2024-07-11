Уже освобождены 2872 заключенных из 5196 претендентов, а 368 было отказано по состоянию здоровья.

Украина, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, с мая освободила тысячи осужденных преступников для отправки на передовую.

Как рассказал Малюська Financial Times, эта схема отличается от российской программы освобождения заключенных тем, что в ней применяются "более высокие стандарты". Так, по словам министра, в рамках этой инициативы были освобождены 2872 заключенных из 5196 претендентов, а 368 было отказано по состоянию здоровья.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы пригодиться на фронте", - сказал Малюська. "Это хорошая возможность начать жизнь с новой страницы".

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Как рассказал министр, первые заключенные, освобожденные в рамках программы, уже проходят военную подготовку, которая продлится не менее двух месяцев. Ожидается, что они будут отправлены на передовую к концу лета.

По словам Малюськи, ожидается, что первоначальный призыв осужденных даст примерно 5000 новобранцев, и это число может вырасти втрое "при самых благоприятных обстоятельствах".

При этом министр подчеркивает, что существуют значительные различия между украинской кампанией по набору заключенных и российской, в рамках которой десятки тысяч российских заключенных были освобождены, чтобы воевать в Украине, включая серийных убийц и насильников.

В Украине осужденные за серийные убийства, сексуальное насилие и преступления, связанные с национальной безопасностью, не допускаются к программе досрочного освобождения. Бывшим высокопоставленным политикам, посаженным в тюрьму за коррупцию, также не разрешается поступать на службу.

При этом, чтобы получить право на участие в конкурсе, заключенные должны пройти ряд физических и психологических тестов, а также собеседования с тюремными и военными чиновниками. Кроме того, им должно оставаться не менее трех лет до конца срока заключения и они должны быть не старше 57 лет.

Если их примут, они будут служить в специальных подразделениях до окончания войны или демобилизации, сказала Малюська. При этом если осужденные не пройдут военную службу или попытаются сбежать, им грозит еще до 10 лет тюрьмы.

Командиры уже посетили тюрьмы по всей Украине в поисках мотивированных и трудоспособных бойцов, сказал Малюська, добавив: "Сейчас идет соревнование, чтобы найти лучших солдат".

По его словам, опыт осужденных в тюремной системе означает, что они привыкли к строгой командной структуре. "В плане адаптации эти люди лучше обычных призывников", - добавил он.

Кроме того, их мотивировала перспектива "немедленно получить лучшую жизнь", где им будут платить и уважать за их службу, отметил министр.

Мобилизация осужденных в Украине

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в армию. Власти говорят, что интерес к программе среди заключенных превзошел ожидания. По оценкам Министерства юстиции, около 27 000 заключенных потенциально могут иметь право на участие в новой программе.

В то же время в 3 ОШБр рассказали, как военные относятся к мобилизации заключенных в армию. Командир 2 штурмового батальона Дмитрий Кухарчук рассказал, что осужденных, которые придут, будут распределять по 1-2 человека в отделение, чтобы они могли легко интегрироваться.

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