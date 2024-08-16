Россиянин, которого принудительно отправят на войну, может сдаться в плен при первой же возможности, отметил эксперт.

Сейчас российский диктатор Владимир Путин "стоит перед серьезнейшей дилеммой" - без мобилизации в РФ он не вытянет, а в случае проведения мобилизационных мероприятий получит сиюминутное, ситуативное решение на время, а в перспективе - глобальный провал.

Главарю РФ проведение мобилизации навязывают с весны текущего года, но он по нескольким причинам не решается ее объявлять, поделился мнением военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, во-первых, диктатор прекрасно понимает разницу между россиянином, который по своей воле, за деньги идет убивать граждан Украины, и оккупантом, принудительно отправленным на войну.

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"Принудительно отправляемое тело на войну при первой же возможности сдастся в плен. Самый яркий пример последних дней - это срочники из Курской области. За неделю боевых действий почти 2 тысячи пленных! Представьте себе принудительную мобилизацию в России на 300 тысяч, и если 10% из них сдастся в плен - это же какой обменный фонд и катастрофа для режима!", - подчеркнул эксперт.

Коваленко добавил, что вторая причина, по которой Путин не объявляет мобилизацию, - в подразделениях российской оккупационной армии дефицит техники составляет от 60% до 70%.

"А если еще, допустим, плюс 300 тысяч тел, откуда техника для их комплектации? То есть, они не смогут выполнять боевые задачи, и их будет как больше погибать, так и еще больше сдаваться в плен из-за ощущения загнанности и чувства пораженчества", - объяснил аналитик.

Будет ли мобилизация в России - что стоит знать

Россияне рано утром 24 февраля 22 года совершила полномасштабное вторжение в Украину. Сначала российские власти утверждали, что в РФ мобилизацию проводить не будут, однако в конце сентября таки объявили мобилизационные мероприятия.

Стоит отметить, что россияне несут огромные потери на украинской территории. Общие потери России на 16 августа 2024 года составляют приблизительно 596 тыс. 950 оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в начале текущего месяца говорил, что в 2025 году Кремль будет вынужден прекращать войну против нашего народа или объявлять новую волну мобилизации.

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