Украинские войска поразили, в том числе и почти 60 артсистем захватчиков.

В перечень потерь врага вошли еще более 1 тыс. 300 российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 596 тыс. 950 (+1330 за сутки) человек.

Среди потерь врага в технике - 8 тыс. 496 (+12) единиц танков, 16 тыс. 461 (+35) боевая бронированная машина, 16 тыс. 927 (+59) артиллерийских систем и 1 тыс. 159 (+5) реактивных систем залпового огня.

Также в этом перечне 922 средства противовоздушной обороны, 367 самолетов, 328 вертолетов, 13 тыс. 659 (+61) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 429 (+1) крылатых ракет.

Видео дня

Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 22 тыс. 848 (+73) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 829 (+16) единиц спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб также отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.

Отмечается, что на Харьковском направлении шло семь боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанска, а на Купянском произошло 16 боестолкновений. На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений.

"На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часового Яра. Противник успеха не имел. На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

"На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника возле Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Времовском направлении враг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки, а на Ореховском российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

"На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев", - говорится в сводке.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, осуществил более 4 тыс. 600 обстрелов, из них 109 - из РСЗО.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли накануне три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также поразили две артсистемы и два склада горюче-смазочных материалов.

Кроме того, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале отметил, что в ночь на 16 августа российские оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя ударными беспилотниками типа "Shahed" и двумя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях", - сообщил он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские войска продолжают высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя этим, что российское военное командование продолжает предоставлять приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на успешное вторжение Украины в Курской области.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают осуществлять тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска. Также, по данным ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное.

Вас также могут заинтересовать новости: