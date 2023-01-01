Это касается тех, кого россияне еще не отправляли умирать на войне против Украины.

Военные комиссариаты оккупантов в Крыму начали проверку списков лиц, подлежащих призыву по мобилизации в этом году.

Речь идет о лицах, которые еще не принимали участия в боевых действиях в Украине, отмечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на вечер 1 января.

"Военные комиссариаты начали проверку списков лиц, которые еще не принимали участия в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", - указано в сообщении.

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Новая мобилизация в РФ - что стоит знать

В конце сентябре РФ, которая несет значительные потери в войне против Украины, объявила частичную мобилизацию. Это потянуло за собой массовый выезд мужчин из страны.

Российские власти заявляли о намерениях мобилизовать 300 тысяч человек, в октябре объявили о выполнении "плана". После этого мобилизационные мероприятия не были прекращены, в частности, они продолжались на территориях, которые временно оккупированы россиянами.

Мобилизованные не проходят должной подготовки перед отправлением на фронт и плохо снабжены. Эксперты отмечали, что мобилизация только увеличила потери в оккупационных войсках.

Несмотря на это, в РФ планируют новую волну призыва. По сообщениям главы украинской разведки Кирилла Буданова, ее могут начать уже в начале января.

30 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал видеообращение к россиянам, в котором заявил, что в начале января российские власти закроют границы для выезда мужчин и начнут очередную волну мобилизации.

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