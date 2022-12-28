Очевидно, Россия опасается начала боевых действий на территории оккупированного ею Крыма.

Появилось еще одно подтверждение того, что российские оккупанты готовятся к боевым действиям на территории аннексированного Крыма. В сети появились спутниковые снимки, как захватчики окапываются на южном берегу полуострова.

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте. "Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма", – говорится в сообщении.

Траншеи удалось увидеть на последних спутниковых снимках высокого разрешения. Система траншей, возможно, была расширена после того, как было сделано изображение.

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Что происходит в Крыму на фоне разговоров о его освобождении

Как сообщали СМИ, в аннексированном Крыму российские оккупанты приступили к строительству инженерных укреплений - возводится оборонительная линия из траншей, окопов, противотанковых пирамид и минных полей.

Так, вырытые военными траншеи заметили в пгт Черноморское, в окрестностях села Молочное Сакского района зафиксировали "зубы дракона", предупредительные таблички о минировании территории появились на пути к Новофедоровке.

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014-го года, организовав псевдореферендум по его самоопределению. Страны Запада не признали аннексию полуострова и ввели ряд санкций против РФ.

После успехов ВСУ на Херсонском направлении начали появляться заявления о следующей цели - освобождении Крыма. У Зеленского заявили, что Украина вернет полуостров через полгода.

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