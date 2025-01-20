Трамп имеет шанс повлиять на события, но только если усилит позиции Украины, чтобы убедить Путина в неизбежности потерь, если тот не согласится на настоящее урегулирование.

Результаты опроса указывают на заметное снижение количества украинцев, которые верят в возможность победы над российским вторжением. Его результаты были опубликованы перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. Он вряд ли сможет открыть дверь к мирным переговорам по Украине, об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Для Киева 2024 год стал серьезным испытанием из-за краха эффективной стратегии начального этапа войны: объединение мотивированных украинских военных с современными западными арсеналами.

"Может ли Дональд Трамп, который только приступил к обязанностям президента США и уже добился прекращения огня в Газе, открыть дверь к мирному урегулированию в Украине? Очевидно, нет - по крайней мере на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Такой сценарий был бы ближе к капитуляции, а не к миру, которого хотят украинцы", - пишет Чемпион.

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По его мнению, Трамп имеет шанс повлиять на события, но только если усилит позиции Украины, чтобы убедить Путина в неизбежности потерь, если тот не согласится на настоящее урегулирование. Однако, если поддержка Украины со стороны администрации Трампа будет недостаточной, Путин получит еще меньше стимулов для компромисса.

Суть стратегии "сильной руки" заключается в том, чтобы Украина могла сдерживать Россию, нанося ей высокие потери, останавливать ее наземное наступление и быть уверенной в поддержке союзников. Если Трамп желает быстрых результатов, угрозы должны быть еще серьезнее.

Внешнеполитическая команда Трампа уже корректирует ожидания относительно мирного урегулирования: от обещаний 24-часового мира после инаугурации до срока в 100 дней или больше. Однако основной стратегией пока остается ослабление нефтяных санкций, что должно стимулировать Путина к конструктивному диалогу. Но такая тактика выглядит слишком наивной, если ее не подкрепить значительными рычагами давления, отмечает аналитик.

В начале войны симбиоз между украинской армией и западным оружием позволил Киеву оказывать успешное сопротивление значительно более мощному врагу. Однако после провального контрнаступления летом 2023 года этот механизм начал давать сбои. Задержка в выделении Конгрессом США 60 миллиардов долларов помощи только обострила ситуацию. Нехватка ресурсов и живой силы углубляет кризис.

Как отметил Александр Данилюк, бывший советник украинских сил обороны, среди потенциальных новобранцев растет восприятие службы как "билета в один конец". Это снижает мотивацию, особенно на фоне роста потерь и ограниченных ресурсов для ведения войны. В то же время отправка плохо оснащенных новобранцев на фронт выглядит как риск будущего ради иллюзорной награды.

Впрочем, в 2025 году эту ситуацию еще можно изменить. Украина значительно увеличила собственные мощности производства оружия. Хотя перспективы на поле боя остаются сложными, Украина сохраняет способность наносить урон России. Кроме того, Киев добился успехов в войне дронов и ракет, эффективно уничтожая стратегически важные цели на территории противника.

В этих условиях призывы администрации Трампа, такие как уменьшение возраста призыва до 18 лет для демонстрации "преданности демократии", выглядят не только бестактными, но и отдаленными от реальности. Чемпион отмечает, что Украина уже принесла огромные жертвы, и ее слабость заключается не в отсутствии воли, а в недостатке ресурсов.

Наличие достаточно оснащенных солдат позволит Украине укрепить свои позиции, а затем и заставить Кремль к реальному мирному урегулированию. Аналитик отметил, что в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу всем сторонам конфликта. Но к тому моменту, когда это станет понятно для всех, Путин и Трамп, вероятно, уже отойдут с арены истории.

Обещания Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

Кроме того, как добавили источники издания, "Трамп поручил своим помощникам позвонить Путину сразу после инаугурации, чтобы обсудить их встречу в ближайшие месяцы для прекращения войны в Украине".

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