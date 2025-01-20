Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну РФ против Украины за 24 часа, но он наверняка нарушит это обещание.

Избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

По его словам, он договорится с обладателем Кремля о встрече. Как пишет издание CNN, такие заявления он сделал на митинге в Вашингтоне. "Я прекращу войну в Украине, хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Кроме того, как добавили источники издания, "Трамп поручил своим помощникам позвонить Путину сразу после инаугурации, чтобы обсудить их встречу в ближайшие месяцы для прекращения войны в Украине".

Видео дня

Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну РФ против Украины за 24 часа. "Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что... война приближается к завершению. Поэтому, наверное, он нарушит это обещание", - констатировало издание.

Журналисты однако детализировали, что вместо этого Трамп с командой намерены как можно быстрее начать работу над мирным планом, который можно реализовать в первые месяцы его президентства. Этот план предусматривает и личную встречу с Путиным.

Издание отметило, что переговоры между Трампом и Путиным покажут "резкий отход от подхода президента Джо Байдена", который не разговаривал с Путиным почти три года. "Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд... заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным - это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", - прокомментировало издание.

Кроме этого издание отметило, что в настоящее время неизвестно, планирует ли Трамп продолжать существующую стратегию по предоставлению Украине оружия и разведывательных данных. Также он не объявлял, на какие гарантии безопасности для Киева может согласиться.

Встреча Трампа и Путина

Несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным. В свою очередь в Кремле заявили, что открыты к контактам.

Тогда стало известно, что как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники могут начать серьезную работу над организацией личной встречи.