Избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.
По его словам, он договорится с обладателем Кремля о встрече. Как пишет издание CNN, такие заявления он сделал на митинге в Вашингтоне. "Я прекращу войну в Украине, хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.
Кроме того, как добавили источники издания, "Трамп поручил своим помощникам позвонить Путину сразу после инаугурации, чтобы обсудить их встречу в ближайшие месяцы для прекращения войны в Украине".
Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну РФ против Украины за 24 часа. "Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что... война приближается к завершению. Поэтому, наверное, он нарушит это обещание", - констатировало издание.
Журналисты однако детализировали, что вместо этого Трамп с командой намерены как можно быстрее начать работу над мирным планом, который можно реализовать в первые месяцы его президентства. Этот план предусматривает и личную встречу с Путиным.
Издание отметило, что переговоры между Трампом и Путиным покажут "резкий отход от подхода президента Джо Байдена", который не разговаривал с Путиным почти три года. "Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд... заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным - это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", - прокомментировало издание.
Кроме этого издание отметило, что в настоящее время неизвестно, планирует ли Трамп продолжать существующую стратегию по предоставлению Украине оружия и разведывательных данных. Также он не объявлял, на какие гарантии безопасности для Киева может согласиться.
Встреча Трампа и Путина
Несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным. В свою очередь в Кремле заявили, что открыты к контактам.
Тогда стало известно, что как только Трамп вступит в должность, американские и российские чиновники могут начать серьезную работу над организацией личной встречи.